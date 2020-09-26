Англия

Завершился матч третьего тура английской Премьер-лиги.

В очередном туре чемпионата Англии Кристал Пэлас принимал Эвертон.

Исход встречи был решен, как оказалось, после первого тайма, где и были забиты все мячи.

Три победы в трех играх и "ириски" Карло Анчелотти возглавляют турнирную таблицу АПЛ прямо сейчас.

Кристал Пэлас – Эвертон 1:2

Голы: Куяте, 26, — Калверт-Льюин, 10, Ришарлисон, 40 (с пенальти)

Кристал Пэлас: Гуаита, Сако, Митчелл, Уорд, Куяте, Таунсенд, Эзе (Батшуайи, 75), Маккарти, Макартур (Ридевалд, 88), Заа, Айю (Бентеке, 82)

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Динь, Кин, Мина, Аллан, Дукуре, Андре Гомеш (Сигурдссон, 76), Хамес (Ивоби, 86), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 90)

Предупреждения: Заа, Макартур, Уорд, Ришарлисон.