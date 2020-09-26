Англия

"Пенсионеры" уступали в три мяча по ходу матча, однако сумели избежать поражения (3:3).

В рамках третьего тура АПЛ Вест Бромвич принимал лондонский Челси. Главный тренер гостей Фрэнк Лампард пока не может рассчитывать на нового вратаря команды Эдуара Менди, поэтому вместо Кепы Аррисабалаги играл Вилли Кабальеро. Сразу же после стартового свистка "пенсионеры" завладели игровым и территориальным преимуществом, однако не оказывали давление на чужую штрафную. Помимо этого, они умудрились пропустить уже на четвертой минуте. Перейра подхватил мяч после ошибки Алонсо и отпасовал на Робинсона, который затем послал мяч в дальний угол – 1:0. Гости могли сравнять счет уже через несколько минут благодаря заработанному штрафному, но Маунту не удалось перебросить мяч через стенку.

Подопечные Лампарда продолжали много владеть мячом и могли забить после того, как Джеймс вырезал передачу на Абрахама, но Тэмми не попал по воротам с близкого расстояния. Еще через несколько минут отличиться мог Вернер – Тимо пробил в перекладину после паса Маунта. Также игроки Челси раз за разом загружали мяч в штрафную площадь, однако чаще всего эти передачи оказывались безадресными. В начале второй половины тайма "пенсионеры" опять умудрились привезти гол в свои ворота, ухудшив свое положение. Силва подарил мяч Робинсону на своей половине поля, после чего Каллум сблизился с Кабальеро и пробил мимо вратаря – 2:0.

Уже через три минуты положение гостей стало вовсе плачевным. Бартли отправил мяч в сетку ворот после подачи углового со скидкой от Ферлонга – 3:0. После такой пощечины лондонцы некоторое время не могли прийти в себя, позволив сопернику продолжать контролировать ход игры. Хозяева заработали еще несколько стандартов, но их подачи уже не приводили к ударам по воротам. Со временем Челси все же забрал мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля.

Самым активным игроков в составе гостей был Джеймс, который раз за разом загружал мяч в штрафную, но его передачи преимущественно были неточными. Под занавес первого тайма у Алонсо была возможность сократить отставание в счете прямым ударом со штрафного, но испанец не смог перебросить мяч через стенку. До ухода на перерыв подопечные Лампарда так и не создали ни одного опасного момента, отправившись на перерыв крупно уступая в счете.

Сразу же после возобновления игры Лампарда произвел двойную замену, выпустив на поле Аспиликуэту и Хадсона-Одои. Лондонцы полностью забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. Они рассчитывали забить быстрый гол, но испытывали проблемы с идеей в последней трети поля. Тем не менее, им удалось забить. Маунт получил пас от Аспиликуэты, сместился в центр и пробил в ближний угол, а Джонстон даже не дернулся — 3:1. Уже через две минуты отличиться мог Хаверц, но голкипер потащил его удар с рикошетом от Ливермора.

Гости продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, предпринимая попытки забить еще один гол. Лондонцы заработали немало стандартных положений, но их подачи не приводили к угрозе воротам Джонстона. Со временем "дрозды" сумели успокоить игру, уведя ее от своих ворот. Они даже провели несколько атак, но до ударов по воротам дело не доходило. На 70-й минуте игру встряхнул гол Хадсона-Одои. Каллум обыгрался с Хаверцом и отправил мяч в дальний угол — 3:2. В распоряжении гостей оставалось еще предостаточно игрового времени, чтобы не только спастись, но и вырвать победу.

Лампард решил выпустить еще одного нападающего, бросив в бой Жиру. Несмотря на то, что Оливье не был заметной фигурой, он отвлекал внимание защитников на себя. Со временем игра совсем успокоилась, но не верилось, что Челси не активизируется снова. Гости нанесли еще несколько ударов по воротам с разных дистанций, но они оказались неточными. Уже в компенсированное время лондонцы бросили все силы к чужим воротам, что в итоге помогло забить. Джонстон отразил удар Маунта после розыгрыша углового, а Абрахам оказался первым на добивании — 3:3. На большее у команды Лампарда времени не осталось. Как итог, "пенсионеры" набрали одно очко, уступая по ходу матча в три забитых мяча.

В четвертом туре Вест Бромвич отправится в гости к Саутгемптону, а Челси примет Кристал Пэлас.

Вест Бромвич — Челси 3:3

Голы: Робинсон, 4, 25, Бартли, 28 — Маунт, 55, Хадсон-Одои, 70, Абрахам, 90+3

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Аджайи, Бартли, О'Ши, Таунсенд — Перейра (Филд, 90+1), Ливермор, Сойерс, Диангана (Филлипс, 74) — Робинсон (Робсон-Кану, 66)

Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Силва (Жиру, 73), Алонсо (Аспиликуэта, 46) — Канте, Ковачич (Хадсон-Одои, 46) — Хаверц, Маунт — Вернер, Абрахам

Предупреждения: Ферлонг — Алонсо, Джеймс, Кристенсен