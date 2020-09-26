Англия

Главный тренер Челси — о матче против Вест Бромвича.

В третьем туре АПЛ Челси на выезде противостоял ВБА. Уже в первом тайме "дрозды" сделали серьезную заявку на победу — отправив три гола в ворота Вилли Кабальеро.

Тем не менее, во втором тайме "синие" отыгрались и, теоретически, могли даже побеждать. Комментарий по игре дал наставник Челси Фрэнк Лампард.

"При всем уважении к Вест Бромвичу, сегодня мы потеряли два очка".

"Можно похвалить наш характер, поскольку мы проявили характер и настойчивость, но в этом не было бы необходимости, сыграй мы должным образом", — сказал Фрэнк Лампард в комментарии Sky Sports.

В следующем туре Челси сыграет на своем поле против Кристал Пэлас.