Англия

Football.ua анонсирует матч третьего тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Жозе Моуриньо сыграют против коллектива Стива Брюса.

Тоттенхэм — Ньюкасл

27 сентября, 16:00, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи — Питер Бэнкс

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Пока сложно оценить выступления Тоттенхэма в текущем сезоне, ведь чемпионат только стартовал и прошло лишь два тура. "Шпоры" успели сыграть против Эвертона и Саутгемптона. Если в первом случае лондонский коллектив не реализовал несколько возможностей и уступил, то во втором случае прекрасно справился со "святыми".

Болельщики Тоттенхэма воодушевились, после того, как клуб приобрел Серхио Регилона и вернул в аренду Гарета Бэйла. Правда, валлиец пока недоступен, и сможет сыграть за подопечных Жозе Моуриньо не раньше середины октября из-за, конечно же, травмы.

В любом случае, атакующее трио Сон Хын Мин, Харри Кейн и Гарет Бэйл выглядит многообещающим.

Что касается Ньюкасла, то "сороки" в первом туре одолели Вест Хэм, а во втором — с треском уступили Брайтону. Английская Премьер-лига заблокировала продажу команды, в результате чего клуб так и не совершил амбициозные приобретения и не станет бороться за еврокубки или около того.

По версии букмекеров, Тоттенхэм — фаворит встречи: победа "шпор" оценивается коэффициентом 1,47, ничья — 4,60, а победа "сорок" — 7,50.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Танганга, Бэйл — Дубравка, Гейл, Дамметт, Шер, Мэттью Лонгстафф

Под вопросом: Регилон — Льюис, Сен-Максимен.