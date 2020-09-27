Football.ua анонсирует матч третьего тура английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм - Ньюкасл, Getty Images
27 сентября 2020, 06:40
Подопечные Жозе Моуриньо сыграют против коллектива Стива Брюса.
Тоттенхэм — Ньюкасл
27 сентября, 16:00, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи — Питер Бэнкс
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Пока сложно оценить выступления Тоттенхэма в текущем сезоне, ведь чемпионат только стартовал и прошло лишь два тура. "Шпоры" успели сыграть против Эвертона и Саутгемптона. Если в первом случае лондонский коллектив не реализовал несколько возможностей и уступил, то во втором случае прекрасно справился со "святыми".
Болельщики Тоттенхэма воодушевились, после того, как клуб приобрел Серхио Регилона и вернул в аренду Гарета Бэйла. Правда, валлиец пока недоступен, и сможет сыграть за подопечных Жозе Моуриньо не раньше середины октября из-за, конечно же, травмы.
В любом случае, атакующее трио Сон Хын Мин, Харри Кейн и Гарет Бэйл выглядит многообещающим.
Что касается Ньюкасла, то "сороки" в первом туре одолели Вест Хэм, а во втором — с треском уступили Брайтону. Английская Премьер-лига заблокировала продажу команды, в результате чего клуб так и не совершил амбициозные приобретения и не станет бороться за еврокубки или около того.
По версии букмекеров, Тоттенхэм — фаворит встречи: победа "шпор" оценивается коэффициентом 1,47, ничья — 4,60, а победа "сорок" — 7,50.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Танганга, Бэйл — Дубравка, Гейл, Дамметт, Шер, Мэттью Лонгстафф
Под вопросом: Регилон — Льюис, Сен-Максимен.
прогноз 2:1