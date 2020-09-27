Англия

Football.ua анонсирует матч третьего тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Пепа Гвардиолы проведут встречу против коллектива Брендана Роджерса.

Манчестер Сити — Лестер

27 сентября, 18:30, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи — Майкл Оливер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Эта игра вполне могла бы претендовать на звание "центральный матч тура", но он состоится в понедельник, где между собой сойдутся Ливерпуль и Арсенал. Из-за того, что сезон-2019/20 получился длительным и "горожане" учавствовали в Лиге чемпионов, первый тур АПЛ они пропускали и начали со второго, где противостояли "волкам". Эта игра получилась крайне непростой, несмотря на в целом комфортный счет — 3:1. Свои моменты имел Вулверхэмптон, хоть и не сумел их все реализовать.

Что касается Лестера, то клуб, который в прошлом сезоне в 38-м туре не сумел достичь нужного результата для себя и вылетел из зоны Лиги чемпионов, стартовал с двух побед подряд — над Вест Бромвичем и Бернли. За два тура "лисы" забили семь голов, что очень даже неплохо. И не стоит особо удилять внимание игре против Арсенала в 1/16 Кубка английской лиги — там состав был, по сути, резервным. Если посмотреть на состав, то можно сделать смелый вывод — кубковый турнир для Брендана Роджерса не являлся приоритетом.

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках АПЛ и дважды победу праздновал коллектив Пепа Гвардиолы: 3:1 дома и 1:0 на выезде.

По версии букмекеров, Манчестер Сити — фаворит встречи: победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,33, ничья — 6,00, а победа "лис" — 8,50.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Агуэро, Бернарду Силва, Канселу, Жезус, Гюндоган — Ндиди, Перейра, Бенкович, Ундер, Грей

Под вопросом: Зинченко — ...