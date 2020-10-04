Англия

Увлечения новичка Челси весьма необычны как для футболиста.

Один из звездных новичков Челси Кай Хавертц приписывает заслугу в своей любви к "синим" Михаэлю Баллаку, а также признается, что за пределами поля его часто можно найти за занятиями музыкой или же ухаживающим за ослами.

Переход 80-милионного Хаверца в Челси из Байера сопровождался шумом и фанфарами, но за пределами поля он ведет весьма размеренную жизнь. 21-летний футболист умеет играть на пианино, увлекается модой и заботится о животных.

Кай упорно работал, чтобы получить хорошее образование, когда футбол в его жизни становился все более и более важным – он пробился в первую команду Байера в 17 лет. Хаверц даже пропустил матч против Атлетико в Лиги чемпионов в 2017 году из-за экзаменов в школе. Таким отношением к делу Кай обязан своим родителям: юристке-матери и полисмену-отцу.

Эта интеллигентность помогает Хаверцу и на поле, ведь роль тактики чрезвычайно важна в футболе. Однако за пределами поля его внимание перемещается на благополучие животных с несколько неожиданным фокусом на ослах.

"Это забавно, я очень любил осликов в детстве. Думаю, они с самого начала были моими любимыми животными. Поэтому я всегда мечтал завести себе одного когда-нибудь. А теперь же у меня есть хорошая возможность помогать ослам из цирков или подобных мест", — рассказывает Кай.

"Это будет большой проект для меня в ближайшие годы. Как я говорил, пытаюсь помогать как можно большему числу животных. Они очень важны для нас и для мира. Я делаю все, чтобы их жизнь стала лучше. Конечно, футбол тоже одна из главных вещей в моей жизни, но и семья, и подобные проекты очень важны для меня. Я изо всех сил стараюсь помогать людям и животным. Если честно, в жизни много куда более важных вещей, чем футбол".

Каю привил любовь к футболу его дедушка Рихард, когда он рос в немецкой деревне Мариадорфе. Рихард был президентом местного клуба Алемания Мариадорф, за который Хай выступал в детстве, пока не начал заниматься в академии Байера.

Бабушка же привила Каю любовь к пианино. Он был не единственным ребенком в семье, который занимался музыкой. "Мой брат с детства играл на гитаре, а я хотел быть похожим на него. Поэтому я начал заниматься на пианино. У бабушки было пианино, так что я иногда играл на нем в детстве. Три года мне просто хотелось начать уже играть на нем. Так что теперь, когда бы я ни играл на пианино, у меня хорошее настроение и мне это нравится".

Но нет сомнений в том, что футбол у Кая получается лучше всего. И Англия начинает в этом убеждаться.



Хаверц долгое время интересовал мадридский Реал и Баварию, но в конечном итоге оказался в Челси, как и множество других новичков, на которых "синие" потратили более 200 млн фунтов. Кай уверяет, что он близко следил за Челси и рад последовать по пути бывшего лидера Байера и сборной Германии Михаэля Баллака.

"Это мечта, которая стала явью. Теперь я должен упорно работать и делать все возможное ради этого клуба. Михаэль Баллак был очень классным футболистом, который тоже играл за Байер и за Баварию. Он был моим героем в детстве, в том числе и когда выступал за Челси. Мне он очень сильно нравился, он играл на моей позиции, он был тем полузащитником, который хочет забивать много голов".

"Думаю, я тоже стараюсь забивать. Для меня это всегда был большой игрок. Но мы никогда не разговаривали с Баллаком. Я рад, что играю в том же клубе, что и он. Фрэнк Лампард тоже сыграл большую роль в моем решении. Но думаю, что любил Челси всю жизнь. Ребенком я всегда смотрел игры "синих", так что это было не очень сложное решение для меня. Мне всегда важно, чтобы клуб обратился ко мне и сказал: "Ты футболист, которого мы хотим подписать, ты нам нужен. Мы сделаем все, пожалуйста, переходи к нам".

"Это первое, о чем я думал, когда менял клуб. Я считаю Челси очень большим клубом и благодарен, что теперь нахожусь здесь. Сделаю все возможное, чтобы все были счастливы. Но понятное дело, в прошлом сезоне были переговоры и с другими клубами – я считаю, это нормально. В конце концов, Челси дал мне все. Здесь большой проект и я люблю играть с молодыми игроками. Конечно, пока было не так много матчей, но я думаю, все будет хорошо в ближайшие месяцы".

Пока что Кай Хаверц только адаптируется к новой для себя обстановке, как и весь существенно обновивший состав Челси. Пока что его нельзя назвать лидером "синих", но болельщики уже моментами видели, за что заплатили такие деньги. Хет-трик за 66 минут в Кубке лиги с Барнсли, ассист в тяжелейшем матче с Вест Бромвичем – кажется, восхождение Хаверца в Челси уже начинается.

Низаар Кинселла, Goal.com