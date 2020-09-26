Тесты

Football.ua предлагает вспомнить некоторые моменты карьеры звезды своего поколения Михаэля Баллака.

Хоть Михаэль Баллак до вершин и не добрался, сказать про него "плохим футболистом ты не был" было бы не очень правильно — ведь немец был шикарным футболистом. В нулевых, когда сборная Германии еще не была нынешней машиной, именно с Баллаком были связаны главные надежды фанатов. Которые он, нужно сказать, нередко оправдывал.

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Евгений Музыка, Football.ua