Football.ua предлагает вспомнить некоторые моменты карьеры звезды своего поколения Михаэля Баллака.
Михаэль Баллак, Getty Images
26 сентября 2020, 12:00
Хоть Михаэль Баллак до вершин и не добрался, сказать про него "плохим футболистом ты не был" было бы не очень правильно — ведь немец был шикарным футболистом. В нулевых, когда сборная Германии еще не была нынешней машиной, именно с Баллаком были связаны главные надежды фанатов. Которые он, нужно сказать, нередко оправдывал.
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В тесте использованы фото Getty Images.
Евгений Музыка, Football.ua