Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура АПЛ между лондонским Тоттенхэмом и Ньюкаслом.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо произвел одно изменение в составе своей команды по сравнению с матчем против Саутгемптона. Танги Ндомбеле остался на скамейке запасных на поединок против Ньюкасла. Его место в линии полузащиты займет Джованни Ло Чельсо.

Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Санчес, Дайер, Дэвис — Хойбьерг, Уинкс, Ло Чельсо — Моура, Кейн, Сон Хын Мин

Запасные: Харт, Регилон, Альдервейрельд, Ламела, Сиссоко, Ндомбеле, Бергвейн

Ньюкасл: Дарлоу — Манкильо, Лассельс, Фернандес, Ритчи — Хендрик, Шелви, Хейден, Альмирон — Жоэлинтон, Уилсон

Запасные: Гиллеспи, Льюис, Крафт, Йедлин, Мерфи, Ш. Лонгстафф, Кэрролл

Матч Тоттенхэм — Ньюкасл начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.