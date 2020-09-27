Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура АПЛ между Манчестер Сити и Лестером.

Украинец Александр Зинченко успел восстановиться к одному из центральных матчей тура против Лестера, но ему не нашлось места в основном составе "горожан". Слева в обороне сыграет Бенжамен Менди.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Аке, Б. Менди — Фернандиньо, Родри — Фоден, Де Брюйне, Стерлинг — Марез

Запасные: Стеффен, Ляпорт, Зинченко, Дойл, Палмер, Торрес, Дилеп

Лестер: Шмайхель — Кастань, Эванс, Сеюнджю, Джастин — Н. Менди — Амарти, Тилеманс, Прат, Барнс — Варди

Запасные: Уорд, Фухс, Мэддисон, Олбрайтон, Чаудхери, Ихеаначо, Перес

Матч Манчестер Сити — Лестер начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.