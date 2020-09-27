Англия

Наставник "шпор" прокомментировал упущенную победу в матче с Ньюкаслом.

Тоттенхэм упустил победу над Ньюкаслом на последних минутах матча третьего тура английской Премьер-лиги. Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поделился эмоциями от результата данного поединка.

"Мы держали их подальше от наших ворот. Мы знаем, что наши ворота — особенные. Нам удавалось не подпускать к ним соперника, но затем произошла ситуация, в ходе которой мы потеряли два очка. Я не хочу это комментировать. Я реагирую во время игры, а сейчас она завершилась, поэтому не хочу об этом говорить".

"Если я захочу раздать деньги, то отправлю их благотворительным организациям, а не Футбольной ассоциации Англии", — заявил Моуриньо в эфире Sky Sports.

Также португальский специалист прокомментировал замену Сон Хын Мина в начале второго тайма из-за травмы и высказал недовольство календарем матчей Тоттенхэма.

"Сон всего лишь первый, кто оказался в этой ситуации. Я представляю себе вторник другим, а четверг — другим. Это то уважение, которое получает Тоттенхэм. Мы большой клуб, но наша история завоевания трофеев не такая большая, как у других команд. Поэтому я понимаю разницу между нами и клубами с большой историей", — добавил наставник Тоттенхэма.

Напомним, следующий поединок "шпоры" проведут уже 29 сентября против Челси в рамках Кубка английской лиги, а затем подопечные Жозе Моуриньо встретятся с Маккаби Хайфа в матче плей-офф квалификации Лиги Европы.