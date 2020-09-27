Тоттенхэм упустил победу над Ньюкаслом на последних минутах матча третьего тура английской Премьер-лиги (1:1).

Команда Жозе Моуриньо минимально вела в счете, но незадолго до финального свистка после арбитр назначил пенальти за игру Дайера рукой. Уилсон успешно реализовал одиннадцатиметровый и принес "сорокам" ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Ньюкасл:

Тоттенхэм — Ньюкасл 1:1

Голы: Моура, 25 — Уилсон, 90+7 (с пенальти)

Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Санчес, Дайер, Дэвис — Хойбьерг, Уинкс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 77) — Моура (Ламела, 79), Кейн, Сон Хын Мин (Бергвейн, 46)

Ньюкасл: Дарлоу — Хейден, Лассельс, Фернандес — Манкильо, Хендрик (Мерфи, 74), Шелви, Альмирон (Кэрролл, 77), Ритчи (Льюис, 69) — Жоэлинтон, Уилсон

Предупреждения: Уинкс — Шелви, Жоэлинтон, Льюис, Хейден