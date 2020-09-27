Англия

"Молотобойцы" набрали первые очки в текущем сезоне чемпионата Англии.

Завершился поединок третьего тура английской Премьер-лиги, в котором Вест Хэм принимал на своем поле Вулверхэмптон.

"Молотобойцы" начали новый сезон чемпионата Англии с двух поражений, а обнаруженные случаи заражения коронавирусом, в том числе и у главного тренера Дэвида Мойеса, должны были добавить клубу новых проблем.

Мойес отправился на самоизоляцию и не мог посетить стадион, поэтому ему пришлось руководить командой дистанционно и довериться своему тренерскому штабу. Несмотря на это, Вест Хэм неожиданно разгромил Вулверхэмптом со счетом 4:0, добыв таким образом первые очки в нынешнем сезоне АПЛ.

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав и весь поединок провел на скамейке запасных.

Вест Хэм — Вулверхэмптон 4:0

Голы: Боуэн, 17, 57, Соучек, 66, Алле, 90+3

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс (Джонсон, 49), Огбонна, Бальбуэна, Крессуэлл, Масуаку — Боуэн (Нобл, 88), Соучек, Райс, Форнальс — Антонио (Алле, 88).

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду (Хувер, 73), Боли, Коуди, Саисс, Винагре — Траоре (Фабиу Силва, 62), Невеш, Моутинью (Витинья, 73), Нету — Хименес.

Предупреждение: Коуди.