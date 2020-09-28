Англия

Менеджер высказался о провальном матче против "лис".

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал поединок, в котором его команда проиграла дома Лестеру (2:5).

"Мы хорошо отыграли в первом тайме, быстро забили гол. Лестер очень глубоко защищался, было непросто. Мы занервничали и допустили три пенальти в наши ворота, а когда такое происходит, выиграть не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали.

"Футболисты нервничали из-за того, что не получалось создать моменты. Лестер не хотел играть, они хотели только контратаковать. Мы знали, что не создадим много шансов, знали, что будет сложно. Даже при счете 5:2 Лестер был в своей штрафной и оборонялся", — цитирует Гвардиолу BBC.

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Лестером и Сити.