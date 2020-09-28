Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Манчестер Сити — Лестер, Getty Images
28 сентября 2020, 00:52
Лестер добыл уверенную победу над Манчестер Сити в поединке третьего тура английской Премьер-лиги, отправив в ворота соперника пять мячей (5:2).
Главным героем встречи стал нападающий "лис" Джейми Варди, который оформил хет-трик и помог своей команде поднять на первую строчку в турнирной таблице.
Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Лестер:
Манчестер Сити — Лестер 2:5
Голы: Марез, 4, Аке, 84 — Варди, 37 (с пенальти), 54, 58 (с пенальти), Мэддисон, 77, Тилеманс, 88 (с пенальти)
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Аке, Б. Менди — Фернандиньо (Делап, 51), Родри — Марез, Де Брюйне, Фоден (Торрес, 64) — Стерлинг
Лестер: Шмайхель — Кастань, Амарти, Эванс (Фухс, 80), Сеюнджю, Джастин — Тилеманс, Н. Менди, Прат (Мэддисон, 69), Барнс — Варди (Ихеаначо, 85)
Предупреждения: Аке — Тилеманс, Сеюнджю, Амарти