Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Лестер добыл уверенную победу над Манчестер Сити в поединке третьего тура английской Премьер-лиги, отправив в ворота соперника пять мячей (5:2).

Главным героем встречи стал нападающий "лис" Джейми Варди, который оформил хет-трик и помог своей команде поднять на первую строчку в турнирной таблице.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Лестер:

Манчестер Сити — Лестер 2:5

Голы: Марез, 4, Аке, 84 — Варди, 37 (с пенальти), 54, 58 (с пенальти), Мэддисон, 77, Тилеманс, 88 (с пенальти)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Аке, Б. Менди — Фернандиньо (Делап, 51), Родри — Марез, Де Брюйне, Фоден (Торрес, 64) — Стерлинг

Лестер: Шмайхель — Кастань, Амарти, Эванс (Фухс, 80), Сеюнджю, Джастин — Тилеманс, Н. Менди, Прат (Мэддисон, 69), Барнс — Варди (Ихеаначо, 85)

Предупреждения: Аке — Тилеманс, Сеюнджю, Амарти