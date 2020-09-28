Англия

Французский хавбек может перебраться в чемпионат Англии.

Полузащитник Микаэль Кюизанс вызвал к себе интерес со стороны нескольких европейских клубов, однако Бавария не намерена его отпускать.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 21-летний француз согласовал условия личного контракта с Лидс Юнайтед, о чем стало известно руководству мюнхенского гранда.

Кюизанс объяснил свои действия тем, что хочет получать больше игровой практики. По всей видимости, в Баварии не могут это гарантировать футболисту, поэтому начались обсуждения с Лидс о сумме компенсации.

В прошлом сезоне Кюизанс провел в футболке Баварии 15 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.