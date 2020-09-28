"Вилланы" отправили три безответных мяча "дачникам".
Фулхэм - Астон Вилла, Getty Images
28 сентября 2020, 21:58
В четвертом туре Премьер-лиги Астон Вилла уже к 15-й минуте обеспечила себе весомое преимущество над Фулхэмом – забили Грилиш и Хурихэйн. Во втором тайме Макгинн добавил к этим мячам еще один.
"Дачники" ответили только голом Бобби Рида, но взятие ворот отменили после просмотра видеоповтора.
Фулхэм – Астон Вилла 0:3
Голы: Грилиш, 4, Хурихэйн, 15, Макгинн, 48.
Фулхэм: Ареола – Одои, Гектор (Ле Маршан, 58), Рим – Тете (Камара, 90+1), Замбо-Ангисса, Кэрни, Брайан – Рид (Кебано, 78), Митрович, Кавалейру.
Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Таргетт – Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 87), Хурихэйн (Рэмси, 77) – Трезеге (Траоре, 84), Уоткинс, Грилиш.
Предупреждения: Рид, Кэрни, Брайан, Одои, Ле Маршан, Камара – Таргетт, Макгинн, Мингс.