Англия

"Вилланы" отправили три безответных мяча "дачникам".

В четвертом туре Премьер-лиги Астон Вилла уже к 15-й минуте обеспечила себе весомое преимущество над Фулхэмом – забили Грилиш и Хурихэйн. Во втором тайме Макгинн добавил к этим мячам еще один.

"Дачники" ответили только голом Бобби Рида, но взятие ворот отменили после просмотра видеоповтора.

Фулхэм – Астон Вилла 0:3

Голы: Грилиш, 4, Хурихэйн, 15, Макгинн, 48.

Фулхэм: Ареола – Одои, Гектор (Ле Маршан, 58), Рим – Тете (Камара, 90+1), Замбо-Ангисса, Кэрни, Брайан – Рид (Кебано, 78), Митрович, Кавалейру.

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Таргетт – Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 87), Хурихэйн (Рэмси, 77) – Трезеге (Траоре, 84), Уоткинс, Грилиш.

Предупреждения: Рид, Кэрни, Брайан, Одои, Ле Маршан, Камара – Таргетт, Макгинн, Мингс.