Англия

Сенегалец довольно агрессивно начал поединок против "канониров".

Ливерпуль принимает на своем поле Арсенал в рамках третьего тура английской Премьер-лиги.

Уже в начале поединка мерсисайдцы начали демонстрировать агрессивную манеру игры.

Лидер Ливерпуля Садио Мане сперва грубо нарушил правила на Экторе Бельерине, а спустя небольшой промежуток времени сенегалец совершил отмашку против Кирана Тирни.

Главный арбитр встречи Крейг Поусон уже на третьей минуте встречи был вынужден показать Мане желтую карточку.

Напомним, что следить за событиями поединка Ливерпуль — Арсенал вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.