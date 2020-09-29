Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча третьего тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Арсеналом.
ливерпуль обыграл арсенал, getty images/football.ua
29 сентября 2020, 00:00
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ливерпуль - Арсенал 3:1
Голы: Мане, 28, Робертсон, 34, Жота, 88 — Ляказетт, 25
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Кейта (Милнер, 79), Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино (Минамино, 90+1), Мане (Жота, 80)
Арсенал: Лено — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Бельерин, Эльнени, Джака (Себальос, 60), Мэйтленд-Найлз — Виллиан (Пепе, 68), Ляказетт (Нкетиа, 74), Обамеянг
Предупреждения: Мане, Александер-Арнольд — Бельерин, Себальос