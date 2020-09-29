Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок лондонских команд.

Тоттенхэм примет на своем поле Челси в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги.

Преимущество в этой дуэли букмекеры отдают Челси. Так, компания Parimatch дает на победу "синих" коэффициент 1,72. Коэффициент на победу "шпор" составляет 4,5, а на ничью – 4,3.

Коэффициент на проход Челси составляет 1,39, тогда как итоговый успех Тоттенхэма оценивается в 3,15.

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Обе встречи команд в прошлом сезоне завершились победами Челси – 2:0 и 2:1.

Матч Тоттенхэм – Челси состоится в Лондоне во вторник, 29 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.