Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок лондонских команд.
Тоттенхэм — Челси, Getty Images
29 сентября 2020, 09:33
Тоттенхэм примет на своем поле Челси в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги.
Преимущество в этой дуэли букмекеры отдают Челси. Так, компания Parimatch дает на победу "синих" коэффициент 1,72. Коэффициент на победу "шпор" составляет 4,5, а на ничью – 4,3.
Коэффициент на проход Челси составляет 1,39, тогда как итоговый успех Тоттенхэма оценивается в 3,15.
Читайте также: Тоттенхэм — Челси. Анонс матча Кубка лиги
Обе встречи команд в прошлом сезоне завершились победами Челси – 2:0 и 2:1.
Матч Тоттенхэм – Челси состоится в Лондоне во вторник, 29 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.