Англия

Испанский защитник высказался о поражении в матче с командой Юргена Клоппа.

В матче третьего тура английской Премьер-лиги Ливерпуль обыграл на своем поле Арсенал со счетом 3:1. Правый защитник "канониров" Эктор Бельерин считает, что его команда могла добыть более приемлемый результат, однако ошибки не позволили это осуществить.

"Учитывая моменты, которые мы создавали, я чувствовал, что у нас были шансы сыграть вничью и даже победить Ливерпуль. Когда ты приезжаешь на Энфилд, нужно реализовывать свои моменты и не совершать ошибок, которые были у нас".

"Разница действительно значительная. Мы ошибались в моментах с пропущенными голами, но результат поединка не был предрешен".

"Арсенал был более эффективен в других играх против Ливерпуля. Мы дали им хороший бой, но конечный итог матча разочаровывает. Несмотря на это, мы становимся лучше с каждым днем", — приводит слова Бельерина BBC со ссылкой на прямой эфир Sky Sports.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ливерпуль — Арсенал вы можете на Football.ua.