Защитник Сент-Этьена продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
УЭСЛИ ФОФАНА, ФОТО ФК СЕНТ-ЭТЬЕНН
29 сентября 2020, 18:56
Лестер и Сент-Этьен договорились о переходе Уэсли Фофана, сообщает GetFootballNewsFrance.
По информации источника, за 19-летнего футболиста французский клуб получит 35 миллионов евро и пять в виде бонусов.
Сделка должна быть официально подписана уже завтра. Сент-Этьен начал искать замену своему футболисту и рассматривает вариант с Бафоде Диаките (Тулуза) и Папе Сиссе (Олимпиакос).
Ранее Лестер заполучил в свой состав Дженгиза Ундера.