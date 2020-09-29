Англия

Защитник Сент-Этьена продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Лестер и Сент-Этьен договорились о переходе Уэсли Фофана, сообщает GetFootballNewsFrance.

По информации источника, за 19-летнего футболиста французский клуб получит 35 миллионов евро и пять в виде бонусов.

Сделка должна быть официально подписана уже завтра. Сент-Этьен начал искать замену своему футболисту и рассматривает вариант с Бафоде Диаките (Тулуза) и Папе Сиссе (Олимпиакос).

Ранее Лестер заполучил в свой состав Дженгиза Ундера.