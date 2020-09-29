Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка английской Лиги между Тоттенхэмом и Челси.
эдуар менди на тренировке, getty images
29 сентября 2020, 20:55
Новички лондонского Челси Эдуар Менди впервые сыграет за свою новую команду в матче Кубка лиги против Тоттенхэма. Кроме того, в первый раз в стартовом составе "синих" появился Бен Чилвелл. В составе "шпор" также есть дебютант — восстановившийся после травмы Серхио Регилон займет место на левом фланге.
Тоттенхэм: Льорис — Альдервейрельд, Дайер, Танганга — Орье, Фернандеш, Ндомбеле, Сиссоко, Регилон — Бергвейн, Ламела
Запасные: Харт, Доэрти, Санчес, Дэвис, Хойбьерг, Моура, Кейн
Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Томори, Чилвелл — Жоржиньо, Ковачич — Хадсон-Одои, Маунт, Вернер — Жиру
Запасные: Аррисабалага, Джеймс, Эмерсон, Канте, Баркли, Хаверц, Абрахам
Матч Тоттенхэм — Челси начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.