Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка английской Лиги между Тоттенхэмом и Челси.

Новички лондонского Челси Эдуар Менди впервые сыграет за свою новую команду в матче Кубка лиги против Тоттенхэма. Кроме того, в первый раз в стартовом составе "синих" появился Бен Чилвелл. В составе "шпор" также есть дебютант — восстановившийся после травмы Серхио Регилон займет место на левом фланге.

Тоттенхэм: Льорис — Альдервейрельд, Дайер, Танганга — Орье, Фернандеш, Ндомбеле, Сиссоко, Регилон — Бергвейн, Ламела

Запасные: Харт, Доэрти, Санчес, Дэвис, Хойбьерг, Моура, Кейн

Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Томори, Чилвелл — Жоржиньо, Ковачич — Хадсон-Одои, Маунт, Вернер — Жиру

Запасные: Аррисабалага, Джеймс, Эмерсон, Канте, Баркли, Хаверц, Абрахам

Матч Тоттенхэм — Челси начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.