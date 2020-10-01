Англия

Football.ua анонсирует матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

За короткий промежуток времени в очередной раз между собой встретятся Ливерпуль и Арсенал.

Ливерпуль – Арсенал

1 октября, 21:45, стадион Энфилд, Ливерпуль. Арбитр встречи – Кевин Френд

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Сезон стартовал только недавно, а матчи между Ливерпулем и Арсеналом вполне могли уже кому-то и надоесть. Дело в том, что в конце августа эти команды встречались между собой в Суперкубке Англии, на этой неделе в понедельник – в Премьер-лиге и вот снова будут противостоять друг другу, но уже в Кубке английской лиги.

Весьма логично предположить, что задача Ливерпуля на сезон – сохранить чемпионский титул. Сложно говорить о целях "канониров", но, вероятно, речь идет о попадании в ТОП-4 и победе в каком-нибудь кубковом трофее. Кубок английской лиги – вполне неплохой вариант. Для Арсенала важно вернуть былую славу, поэтому для начала продолжить тенденцию что-то выигрывать (вслед за Кубком Англии и Суперкубком) – уже прогресс. И, будем откровенны, для Арсенала Кубок лиги — турнир важнее, чем для Ливерпуля.

Сложно определить, какой матч более статусный, ведь в 1/8 Кубка лиги между собой встречались Тоттенхэм и Челси, но рискнем предположить, что сегодняшний матч будет несколько весомее.

К сожалению, у Ливерпуля потеря – это новичок команды Тиаго Алькантара. Испанец заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию. Кроме того, Клопп по-прежнему не сможет рассчитывать на Матипа, Окслейд-Чемберлена и Хендерсона.

Что касается Арсенала, то встречу пропустят Мустафи, Мартинелли, Чемберс, а участие Суареша и Папастатопулоса находится под вопросом.

По версии букмекеров, в частности, Parimatch, Ливерпуль – фаворит встречи: победа "красных" оценивается коэффициентом 1,9, ничья – 3,8, а победа "канониров" – 4,1.

Обзор предыдущей встречи:

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Матип, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Тиаго – Чемберс, Мартинелли, Мари, Мустафи, Стив Роу, Колашинац

Под вопросом: … — Сократис, Суареш.