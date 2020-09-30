Англия

Завершился матч 1/8 Кубка английской лиги.

В среду, 30 сентября, Брайтон на своем поле принимал Манчестер Юнайтед. Это вторая встреча между этими командами за небольшой промежуток времени.

Манчестер Юнайтед повторно одолел коллектив Грэма Поттера, а в этот раз после финального свистка зрители голов уже не увидели.

Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Мактоминей, 44, Мата, 73, Погба, 80

Брайтон: Стил, Бернардо, Берн, Уайт, Велтман, Мак Аллистер, Гросс, Джаханбахш (Мопе, 50), Моламби (Сандерс, 81), Данк, Дьекереш (Троссард, 63)

Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Байи, Диогу Далот, Уильямс, Линделеф, Джеймс (Погба, 69), Мактоминей, Мата, Фред (Лингард, 81), ван де Бек, Игало (Рашфорд, 69)

Предупреждения: Берн, Велтман, Линделеф.