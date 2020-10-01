Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

В матче 1/8 финала Кубка английского лиги Эвертон на своем поле одержал уверенную победу над Вест Хэмом со счетом 4:1. Хет-триком в составе "ирисок" отличился нападающий Доминик Калверт-Льюин, а еще один гол забил Ришарлисон. У "молотобойцев" же единственный гол забил Роберт Снодграсс.



Эвертон – Вест Хэм 4:1

Голы: Калверт-Льюин, 11, 78, 84, Ришарлисон, 56 – Снодграсс, 46.

Эвертон: Пикфорд, Нкунку, Кин, Кенни (Коулмэн, 42), Динь, Сигурдссон, Аллан (Дукуре, 69), Делф, Хамес, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Ивоби, 61).

Вест Хэм: Рэндолф, Джонсон, Крессуэлл, Бальбуэна, Снодграсс, Лансини, Райс, Фелипе Андерсон, Нобл, Ярмоленко, Алле.