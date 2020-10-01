Англия

Менеджер высказался о соревнованиях "красных".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение о выступлениях команды в разных турнирах, в том числе и Кубке лиги.

"Это не тот случай, когда одни соревнования рассматриваются как приоритетные по сравнению с другими. Речь идет об управлении ситуацией, обстоятельствами и командой".

"У меня более 20 игроков на каждый матч, которые, на мой взгляд, достаточно хороши и заслужили право играть, но правила гласят, что я могу каждый раз выбирать только 11 для старта".

"Вероятно, мы внесем изменения на игру Кубка лиги против Арсенала, но мне неприятно, что это воспринимается таким образом, что одни игры имеют большее значение, чем другие. Матч имеет большое значение", — цитирует Клоппа Goal.

Напомним, матч Ливерпуль — Арсенал состоится сегодня, первого октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.