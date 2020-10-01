Подопечные Микеля Артеты одолели Ливерпуль в серии послематчевых пенальти и вышли в 1/4 финала Кубка лиги (5:4).
ливерпуль - арсенал, getty images
01 октября 2020, 23:49
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ливерпуль — Арсенал 0:0 (по пенальти — 4:5)
Ливерпуль: Адриан — Н. Уильямс, Р. Уильямс, ван Дейк (Гомес, 61), Милнер — Уилсон, Груйич, Джонс — Салах (Ориги, 61), Минамино, Жота (Вейналдум, 76)
Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Колашинац — Суареш, Себальос (Эльнени, 68), Джака, Сака (Мэйтленд-Найлз, 86) — Уиллок, Нкетиа (Ляказетт, 82), Пепе
Предупреждения: Минамино, Уилсон — Джака, Суареш