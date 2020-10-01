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Ливерпуль — Арсенал 0:0 (по пенальти — 4:5)

Ливерпуль: Адриан — Н. Уильямс, Р. Уильямс, ван Дейк (Гомес, 61), Милнер — Уилсон, Груйич, Джонс — Салах (Ориги, 61), Минамино, Жота (Вейналдум, 76)

Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Колашинац — Суареш, Себальос (Эльнени, 68), Джака, Сака (Мэйтленд-Найлз, 86) — Уиллок, Нкетиа (Ляказетт, 82), Пепе

Предупреждения: Минамино, Уилсон — Джака, Суареш