Англия

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура АПЛ сезона-2020/21.

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидание противостояние двух лондонских команд — Челси и Кристал Пэлас.

Суббота, 3 октября, 14:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Челси довольно неудачно начал новый сезон чемпионата Англии, особенно на фоне впечатляющих трат в текущее трансферное окно. После уверенной победы над Брайтоном в первом туре (3:1), подопечные Фрэнка Лампарда потерпели поражение от Ливерпуля (0:2), где большую роль в конечном результате сыграли раннее удаление Андреаса Кристенсена и ошибка Кепы Аррисабалаги. Затем "пенсионеры" отыграли три пропущенных мяча в поединке с Вест Бромвичем и добыли результативную ничью (3:3).

Дровишек в огонь подкинул вылет из Кубка английской лиги от Тоттенхэма на стадии 1/8 финала по итогам серии пенальти. Да, кто-то скажет, что данный турнир не особо престижен, и для топ-клубов Англии предоставляет лишь возможность использовать ротацию. Однако, глядя на состав Челси в том матче, Лампард вряд ли планировал вылетать из Кубка лиги, но имеем то, что имеем. Из плюсов стоит выделить первый гол Тимо Вернера за Челси, а также дебют нового вратаря Эдуара Менди.

В любом случае, "пенсионеры" пока выглядят не лучшим образом. Фрэнку Лампарду необходимо что-то менять, и первым таким "что-то", по всей видимости, стал Кепа. Кроме того, Челси еще не завершил трансферную кампанию: стоит ожидать ухода того же Рюдигера или Бакайоко, да и Деклан Райс стремится переехать на Стэмфорд Бридж.

Выступления Кристал Пэлас в новой кампании, в свою очередь, не могут не радовать. Да, команда Роя Ходжсона проиграла в последнем туре Эвертону (1:2), где свой гол забила после единственного удара в створ ворот соперника, но в двух других матчах лондонский клуб добыл по три очка. Сперва Кристал Пэлас минимально обыграл Саутгемптон (1:0), а после вполне заслуженно нанес поражение Манчестер Юнайтед (1:3).

Отдельного внимания заслуживает главная звезда Кристал Пэлас — Уилфрид Заа. Этот парень не скрывал своего желания отправиться на повышение еще летом 2019 года, но тогда финансовые аппетиты руководства "орлов" поставили крест на его трансфере, а Арсенал решил приобрести другого ивуарийца в лице Николя Пепе. Сейчас же именно голы Заа принесли Кристал Пэласу шесть очков в первым матчах сезона, а его атакующая связка с Джорданом Айю выглядит очень симпатично и перспективно.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 1,44, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 7,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,80.

Не сыграют: Гилмор — Кэхилл, ван Аанхолт, Томкинс, Уикем, Фергюсон, Батшуайи

Под вопросом: Вернер, Зийех, Пулишич — Шлупп, Данн