Англия

Также португалец намекнул о важности Лиги Европы.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал победу в матче с Хапоэлем, а также намекнул, что будет и дальше использовать форварда Харри Кейна в Лиге Европы.

"Этот матч был для нас принципиальным. Матч, на кому которого было несколько миллионов фунтов стерлингов и это означает, что мы находимся в групповой фазе соревнования, в котором у нас есть амбиции".

"Хочу пожелать тренерскому штабу сборной Англии не завидовать. Могу пообещать, что до конца сезона я не буду использовать Кейна во время товарищеских встреч", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее португальский специалист рассказал о сроках восстановления нападающего Сон Хын Мина.