Англия

Тренер высказался о сроках восстановления корейца.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал, когда нападающий Сон Хын Мин сможет вновь сыграть за команду.

"Я рассчитываю, что он вернется после окончания матчей сборных".

"Я надеюсь, что у тренеров национальной сборной есть свои данные и они понимают, сколько минут игроки Тоттенхэма отыграли на этой неделе, и я надеюсь, что они заботятся об игроках и защищают их, потому что у футболистов Тоттенхэма на этой неделе невероятное количество работы, и это очень опасно для них", — цитирует Моуриньо Goal.

Напомним, в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги "шпоры" обыграли в серии послематчевых пенальти Челси.