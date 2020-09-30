Тренер высказался о сроках восстановления корейца.
Жозе Моуриньо, getty images
30 сентября 2020, 12:17
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал, когда нападающий Сон Хын Мин сможет вновь сыграть за команду.
"Я рассчитываю, что он вернется после окончания матчей сборных".
"Я надеюсь, что у тренеров национальной сборной есть свои данные и они понимают, сколько минут игроки Тоттенхэма отыграли на этой неделе, и я надеюсь, что они заботятся об игроках и защищают их, потому что у футболистов Тоттенхэма на этой неделе невероятное количество работы, и это очень опасно для них", — цитирует Моуриньо Goal.
Напомним, в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги "шпоры" обыграли в серии послематчевых пенальти Челси.