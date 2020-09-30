Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал, когда нападающий Сон Хын Мин сможет вновь сыграть за команду.

"Я рассчитываю, что он вернется после окончания матчей сборных".

"Я надеюсь, что у тренеров национальной сборной есть свои данные и они понимают, сколько минут игроки Тоттенхэма отыграли на этой неделе, и я надеюсь, что они заботятся об игроках и защищают их, потому что у футболистов Тоттенхэма на этой неделе невероятное количество работы, и это очень опасно для них", — цитирует Моуриньо Goal.

Напомним, в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги "шпоры" обыграли в серии послематчевых пенальти Челси.