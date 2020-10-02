Англия

Менеджер поделился эмоциями после жеребьевки.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал игру будущих соперников его команды в Лиге чемпионов.

"Все знают, насколько хорош был Аякс два года назад, и они всегда будут строить правильный новый состав и хорошую команду. Митьюлланд, по разным причинам, одна из самых интересных команд, потому что у них совершенно особый путь".

"Это те немногие сведения, которые у меня есть. Аталанта, очевидно, является действительно захватывающим проектом за последние несколько лет. Они также играют в довольно хороший футбол".

"Все команды стараются играть в настоящий футбол, все команды много бегают, поэтому игры будут интенсивными и интенсивными", — цитирует Клоппа Goal.

Ранее директор Реала Эмилио Бутрагеньо высказался о грядущем матче против Шахтера.