Англия

"Манкунианцы" намерены сохранить хавбека в команде.

Руководство Манчестер Юнайтед инициирует новые переговоры с полузащитником команды Полем Погба о новом контракте, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, "манкунианцы" уверены, что смогут убедить французского футболиста остаться на Олд Траффорд.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и четырьмя ассистами. Действующий контракт Погба с Юнайтед рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что хавбек не хочет продлевать соглашение с клубом, чтобы вскоре вернуться в Ювентус.