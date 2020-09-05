Француз ожидает предложения от туринского клуба.
Поль Погба, Getty Images
05 сентября 2020, 11:16
Полузащитник Поль Погба по-прежнему настроен на уходе из Манчестер Юнайтед и хотел бы вернуться в Ювентус.
Погба проведет следующий сезон в составе МЮ, но при этом планирует покинуть клуб спустя год. Как сообщает издание Tuttosport, французский хавбек отказывается продлевать соглашение с МЮ и ожидает предложения от "старой синьоры".
Действующий контракт Погба с Юнайтед рассчитан до июня 2021 года.
В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Погба сдал положительный тест на коронавирус.