Англия

Центральный защитник Норвича продолжит выступать в Премьер-лиге.

Эвертон договорился об условиях личного контракта с защитником Норвича Беном Годфри, сообщает Фабрицио Романо.

Условия перехода игрока с Норвичем уже согласованы, так что скоро 21-летний англичанин переедет на Гудисон Парк. Сумма трансфера составит 20 млн фунтов и еще 6 млн прописаны в виде бонусов.

Ранее "ириски" хотели арендовать у Челси защитника Фикайо Томори. Однако Фрэнк Лампард рассчитывает на Фикайо и отказался его отпусать.

Команда Карло Анчелотти набрала девять очков в стартовых трех турах АПЛ и возглавляет турнирную таблицу. Ближайший поединок Эвертон проведет против Брайтона 3 октября.