Англия

Точная сумма трансфера форварда Ливерпуля не разглашается.

Шеффилд Юнайтед подписал нападающего Ливерпуля Риана Брюстера. Официальный сайт "клинков" указывает, что это рекордный трансфер в истории клуба, но стоимость перехода не разглашает.

Transfermarkt указывает, что "клинки" заплатили за Риана 26 млн евро. До этого рекордным трансфером Шеффилд Юнайтед были 24 млн евро за Сандера Берге, выплаченные Генку.

Риан подписал пятилетний контракт с командой Криса Уайлдера.

Во второй части прошлого сезона Брюстер выступал на правах аренды за Суонси. Он забил 11 голов в 22 матчах Чемпионшипа.