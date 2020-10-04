Англия

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура АПЛ сезона-2020/21.

В центральном матче четвертого тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидает противостояние между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом.

Воскресенье, 4 октября, 18:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Довольно неудачно начал Манчестер Юнайтед новый сезон чемпионата Англии. Первый тур против Бернли перенесли на более позднюю дату, а вот матч против Кристал Пэлас завершился для команды Оле-Гуннара Солскьяера крахом. "Красные дьяволы" хоть и имели тотальное преимущество во владении мячом, но ряд ошибок принес им лишь поражение со счетом 1:3.

Поединок с Брайтоном завершился для Манчестер Юнайтед победой, но и здесь все было не так однозначно. "Чайки" навязывали борьбу более именитому сопернику, однако для коллектива Грэма Поттера это был явно не лучший день. Четырежды каркас ворот спасал МЮ от пропущенного мяча и, казалось бы, гол Марча в компенсированное время должен был принести героическую ничью Брайтону, но нет... После финального свистка и просмотра VAR арбитр назначил в ворота "чаек" пенальти, который успешно реализовал Фернандеш. Первая победа для Манчестер Юнайтед, хоть довольно спорная и добыта не без фарта.

Сейчас понятно лишь одно, что Солскьяеру явно нужно что-то менять, иначе на более длительной дистанции "красным дьяволам" ничего хорошего не светит, особенно в поединках с командами из "большой шестерки".

Тоттенхэм, как и его будущий соперник, начал сезон неоднозначно. После минимального поражения от Эвертона (0:1), последовала уверенная гостевая победа над Саутгемптоном (5:2), где настоящий перформанс устроила атакующая связка Кейн-Сон. Но вот последний поединок в АПЛ против Ньюкасла принес в актив "шпор" только один пункт (1:1). Кроме того, Жозе Моуриньо встретился с кадровыми проблемами: под вопросом появление в предстоящем поединке Сон Хын Мина из-за повреждения бедра, а Гарет Бэйл, перешедший в клуб в текущее трансферное окно, по-прежнему не может выйти на поле из-за травмы колена.

Из положительно стоит отметить выход Тоттенхэма в следующий раунд Кубка английской лиги благодаря победе в послематчевой серии пенальти над Челси, а также проход в групповой этап Лиги Европы за счет разгромной победы над Маккаби Хайфа (7:2). Вполне возможно, именно непростой календарь стал причиной нестабильных результатов "шпор" в матчах Премьер-лиги.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Юнайтед. На победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 1,96, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 4,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Не сыграют: Туанзебе, Джонс — Гарет Бэйл, Карлос Винисиус

Под вопросом: Магуайр, Фернандеш — Ло Чельсо, Сон Хын Мин