Колумбийский полузащитник отметился двумя голами в воротах чаек.
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03 октября 2020, 19:19
Эвертон в рамках поединка четвертого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Брайтон и добился победы со счетом 4:2.
Очередным голом отметился Калверт-Льюин, а дубль на свой счет записал Хамес Родригес. Благодаря этой победе подопечные Анчелотти вышли на единоличное первое место.
Эвертон — Брайтон 4:2
Голы: Калверт-Льюин, 16, Мина, 45+2, Хамес, 52, 70 — Мопе, 41, Биссума, 90+2
Эвертон: Пикфорд — Коулмэн (Делф, 58), Кин, Мина, Динь — Дюкуре, Дэвис, Сигурдссон — Хамес (Уолкотт, 78), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Ивоби, 25)
Брайтон: Райан — Уайт, Данк, Уэбстер — Лэмпти (Велтман, 46), Биссума, Альсате (Гросс, 82), Марч — Троссард, Мопе — Коннолли (Лаллана, 66)
Предупреждения: Альсате