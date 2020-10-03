Англия

Манчестер Сити не сумел обыграть Лидс на выезде

Коллектив Хосепа Гвардиолы так и не нашел ключи к обороны подопечных Марсело Бьелсы во втором тайме,пропустив вскоре после перерыва (1:1).

Лидс Юнайтед — Манчестер Сити, Getty Images

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Лидс Юнайтед — Манчестер Сити 1:1

Голы: Родриго, 59 — Стерлинг, 18



Лидс Юнайтед: Меслие — Эйлинг, Кох, Купер, Даллас — Филлипс — Кошта, Клих (Дэвис, 76), Робертс (Родриго, 56), Алиоски (Поведа, 46) — Бэмфорд.



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Б. Менди (Аке, 72) — Родри — Марез (Фернандиньо, 76), Де Брюйне, Фоден, Торрес (Б. Силва, 65) — Стерлинг.



Предупреждения: Бэмфорд, Даллас — Б. Менди.