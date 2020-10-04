"Молотобойцы" победили со счетом 3:0.
Лестер – Вест Хэм, Getty Images
04 октября 2020, 16:05
В матче 4-го тура АПЛ Вест Хэм одержал выездную победу над Лестером со счетом 3:1. Голами в составе "молотобойцев" отличились Майкл Антонио, Пабло Форнальс и Джаррод Боуэн.
Нападающий лондонского клуба Андрей Ярмоленко провел весь поединок на скамейке запасных.
Лестер – Вест Хэм 0:3
Голы: Антонио, 14, Форнальс, 34, Боуэн, 83.
Лестер: Шмейхель – Кастань, Амарти (Ундер, 55), Эванс, Сеюнджю, Джастин – Перес (Ихеаначо, 64), Тилеманс, Менди (Чоудури, 89), Барнс – Варди.
Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку – Боуэн (Нобл, 88), Соучек, Райс, Форнальс – Антонио (Алле, 88).
Предупреждения: Менди, Эванс – Форнальс, Цоуфал.