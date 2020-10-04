В матче 4-го тура АПЛ Вест Хэм одержал выездную победу над Лестером со счетом 3:1. Голами в составе "молотобойцев" отличились Майкл Антонио, Пабло Форнальс и Джаррод Боуэн.

Нападающий лондонского клуба Андрей Ярмоленко провел весь поединок на скамейке запасных.

Лестер – Вест Хэм 0:3
Голы: Антонио, 14, Форнальс, 34, Боуэн, 83.

Лестер: Шмейхель – Кастань, Амарти (Ундер, 55), Эванс, Сеюнджю, Джастин – Перес (Ихеаначо, 64), Тилеманс, Менди (Чоудури, 89), Барнс – Варди.

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку – Боуэн (Нобл, 88), Соучек, Райс, Форнальс – Антонио (Алле, 88).

Предупреждения: Менди, Эванс – Форнальс, Цоуфал.