Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют бирмингемская Астон Вилла и Ливерпуль.

В очередном поединке на старте сезона Юрген Клопп не сможет рассчитывать на нескольких ключевых футболистов своей команды. Садио Мане и Тиаго отправились на карантин, в то время как Алиссон восстанавливается после мышечного повреждения. К счастью для "красных", в строй вновь вернулась пара центральных защитников, а Диего Жота и Адриан попытаются заменить партнеров в линии атаки и на позиции голкипера соответственно.

У Астон Виллы стоит ответить факт дебютного поединка в стартовом составе для арендованного у Челси Росса Баркли. В остальном, стартовый состав у коллектива Дина Смита стабильный.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис, Баркли — Трегезе, Уоткинс, Грилиш.

Запасные: Стир, Эль-Мохаммади, Хурихэйн, Траоре, Накамба, Эль-Гази, Дэвис.



Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Жота.