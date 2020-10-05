Англия

Ганский хавбек подпишет с "канонирами" четырехлетний контракт, если ничего не помешает осуществить сделку.

Полузащитник Атлетико Томас Партей, по всей видимости, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает The Guardian, Арсенал принял решение в последний день трансферного окна активировать клаусулу ганского хавбека, которая составляет 45 миллионов фунтов.

Ожидается, что сегодня вечером Партей пройдет медицинское обследование в Мадриде, чтобы не тратить время на переезд в Лондон, а после подпишет четырехлетний контракт с зарплатой в размере 250 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что Атлетико должен был взять в аренду Лукаса Торрейру, однако, по информации журналиста Аитора Гомеза, активировав клаусулу Партея, Арсенал теперь рассматривает только полноценную продажу уругвайца и отказался отпускать его в стан "матрасников" на правах аренды.