Испания

Полузащитник "канониров" может продолжить карьеру в Примере.

Атлетико заинтересован в услугах Лукаса Торрейры, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, "матрасники" ведут переговоры об аренде 24-летнего футболиста с опцией выкупа. Что касается лично Торрейры, то он хочет покинуть Арсенал.

Арсенал хочет сразу продать уругвайца, а на вырученные средства приобрести Томаса Партея (Атлетико) или Уссема Ауара (Лион).

В сезоне-2019/20 Торрейра провел 29 матчей в АПЛ: на его счету один гол и одна результативная передача.