"Горожане" не будут подписывать новых игроков в текущее трансферное окно.
Николас Тальяфико, Getty Images
05 октября 2020, 22:38
Ожидать новых усилений от Манчестер Сити в последний день трансферного окна не стоит, а Рубен Диаш, Натан Аке и Ферран Торрес станут единственными подписаниями "горожан". Об этом сообщает Goal.com.
Наиболее вероятным усилением команды Хосепа Гвардиолы до закрытия трансферного окна назывался защитник Аякса Николас Тальяфико, однако, несмотря на его стоимость в размере 23 миллионов фунтов, Манчестер Сити решил его не подписывать.
Таким образом, по информации источника, до конца текущее сезона "горожане" решили сделать ставку на левом фланге обороны на Александра Зинченко и Бенжамена Менди.
Напомним, ранее Хосеп Гвардиола подтвердил, что Зинченко продолжил выступать за Ман Сити, однако на данный момент украинец получил травму и выбил на несколько недель.