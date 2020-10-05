Англия

"Горожане" не будут подписывать новых игроков в текущее трансферное окно.

Ожидать новых усилений от Манчестер Сити в последний день трансферного окна не стоит, а Рубен Диаш, Натан Аке и Ферран Торрес станут единственными подписаниями "горожан". Об этом сообщает Goal.com.

Наиболее вероятным усилением команды Хосепа Гвардиолы до закрытия трансферного окна назывался защитник Аякса Николас Тальяфико, однако, несмотря на его стоимость в размере 23 миллионов фунтов, Манчестер Сити решил его не подписывать.

Таким образом, по информации источника, до конца текущее сезона "горожане" решили сделать ставку на левом фланге обороны на Александра Зинченко и Бенжамена Менди.

Напомним, ранее Хосеп Гвардиола подтвердил, что Зинченко продолжил выступать за Ман Сити, однако на данный момент украинец получил травму и выбил на несколько недель.