Англия

Главный тренер "горожан" заверил, что украинский защитник не покинет команду в это трансферное окно.

Александр Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на матч Кубка лиги против Бернли. Это произошло на фоне слухов о том, что украинца может арендовать Барселона. Однако Хосеп Гвардиола назвал истинную причину отсутствия Александра.

"Вчера или позавчера Зинченко снова травмировался. Он восстановился, но потом опять травмировался и теперь пропустит две-три недели", — цитирует испанца Manchester Evening News.

У испанского специалиста уточнили, останется ли Александр в клубе. Пеп был лаконичен: "Ага".

В медиа утверждают, что "горожане" до закрытия трансферного окна попытаются усилить позицию левого защитника Николасом Тальяфико из Аякса. Однако те же журналисты утверждали, что для этого Сити нужно освободить место в заявке, избавившись от Зинченко.