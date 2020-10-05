Англия

Англичанин провел за "молотобойцев" всего 19 матчей с момента перехода из Арсенала в 2018 году.

Вест Хэм завершил сотрудничество с полузащитником Джеком Уилширом. Об этом сообщает официальный сайт "молотобойцев".

Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, после чего "молотобойцы" пожелали удачи Джеку в дальнейшей карьере.

28-летний англичанин провел всего 19 матчей с тех пор, как перешел в Вест Хэм из Арсенала в 2018 году. В полной мере реализовать свой потенциал Уилшеру помешали систематические травмы.