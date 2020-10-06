Англия

Английский вингер продолжит карьеру на Сент-Мэрис.

Нападающий Эвертона Тео Уолкотт стал игроком Саутгемптона, воспитанником которого он является. Об этом сообщает официальный сайт "святых".

31-летний англичанин перешел в новый клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до конца текущего сезона.

Напомним, что Уолкотт покинул Саутгемптон в летом 2006 года и переехал в Арсенал, за который он выступал до 2018 года, пока не перешел в Эвертон.

В прошлом сезоне английский вингер провел в футболке "ирисок" 29 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.