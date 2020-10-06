Англия

Ганский хавбек покинул Атлетико и продолжит карьеру на Эмирейтс Стэдиум.

Полузащитник Атлетико Томас Партей продолжит карьеру в лондонском Арсенале. Об этом сообщает официальный сайт "матрасников".

"Канониры" буквально в последние минуты трансферного окна активировали клаусулу 27-летнего хавбека, которая составляла 45 миллионов фунтов стерлингов.

По неофициальным данным, Партей подписал с Арсеналом четырехлетний контракт с зарплатой в размере 250 тысяч фунтов в неделю. В новом клубе ганский футболист будет выступать под 18-м номером.

Напомним, что в прошлом сезоне новоиспеченный игрок лондонского клуба провел в футболке Атлетико 46 поединков во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.