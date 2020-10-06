Англия

Английский форвард получил статус свободного агента.

Уотфорд завершил сотрудничество с нападающим Данни Уэлбеком. Об этом сообщает официальный сайт "шершней".

Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, после чего Уотфорд пожелал удачи Данни в дальнейшей карьере.

В прошлом сезоне Уэлбек провел в футболке "шершней" 20 поединков, в которых он забил три гола. Английский форвард получил статус свободного агента, и его новый клуб пока неизвестен.