Англия

Англичанин прокомментировал переход в римский клуб.

Защитник Крис Смоллинг поделился своим мнением о возвращении в Рому на постоянной основе.

Римляне выкупили контракт центрбека у Манчестер Юнайтед за 15 млн евро и подписали с ним трехлетний контракт.

"Все знают, что я спокойный человек, но бывали моменты, когда мое настроение резко менялось. Я очень рад вернуться и наконец находиться здесь.

Думаю, все знали о моем желании вернуться, и тот факт, что это произошло, хотя и практически перед самим дэдлайном, является большим облегчением. Я могу радоваться возвращению и вновь приступить к работе с командой", – приводит слова Смоллинга сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В минувшем сезоне защитник провел 37 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись тремя голами.