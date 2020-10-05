Италия

Английский центрбек обошелся "волкам" в 15 миллионов евро.

Центральный защитник Крис Смоллинг покинул Манчестер Юнайтед и на постоянной основе перебрался в Рому. Об этом сообщает официальный сайт "волков".

Трансфер 30-летнего англичанина обошелся римскому клубу в 15 миллионов евро, а сам футболист подписал контракт до 30 июня 2023 года.

Отметим, что Крис Смоллинг выступал в прошлом сезоне за Рому на правах арендного соглашения и провел 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

В составе римлян английский центрбек будет выступать под 6-м номером.